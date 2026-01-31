No vamos a parar hasta localizar a mineros secuestrados: Harfuch

Apenas el jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el envío de mil 600 elementos adicionales ante el repunte de hechos violentos en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este viernes que las autoridades federales mantendrán activos los operativos hasta localizar a los diez trabajadores mineros que desaparecieron el pasado 23 de enero en Sinaloa.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en la ciudad de Tijuana, el funcionario envió un mensaje directo a los familiares de las víctimas y aseguró que todo el Gabinete de Seguridad está involucrado en las labores de búsqueda.

García Harfuch detalló que instancias federales participan de manera coordinada en la investigación del caso, que involucra a empleados de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, quienes presuntamente fueron privados de la libertad por un grupo armado, según reportes locales.

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ejército mexicano reforzó su despliegue en Sinaloa. Apenas el jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el envío de mil 600 elementos adicionales ante el repunte de hechos violentos en la entidad.

El titular de la SSPC señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que los trabajadores hubieran recibido amenazas antes de su desaparición, aunque subrayó que las indagatorias continúan en curso.

También indicó que en la zona donde se registraron los hechos opera una célula de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que fue catalogada como organización terrorista por Estados Unidos en 2024. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes criminales que actúan en el área y que las autoridades trabajan para ubicarlo.

Por su parte, la empresa Vizsla Silver confirmó la desaparición de su personal y anunció la suspensión temporal de algunas operaciones como medida preventiva.

Este caso se suma al panorama de violencia y desapariciones que enfrenta el país, problemática que afecta a más de 133 mil personas y que se agrava en entidades con fuerte presencia del crimen organizado, como Sinaloa, donde la inseguridad también ha impactado al sector minero.