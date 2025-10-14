No se esperaba que lluvias fueran de esta magnitud: Sheinbaum

La presidenta dijo que 'no había ninguna condición científica-meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que sí se alertó sobre lluvias fuertes en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que han dejado 64 muertos y 65 desaparecidos, pero "no había ninguna condición científica-meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud".

"En el caso de esta zona del país (centro) se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos que se presentaron (...) que generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. Es decir, no había ninguna condición científica meteorológica que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud", dijo la mandataria en su conferencia diaria en Palacio Nacional.

Las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1,800 milímetros (mm) de lluvia en los cinco estados mencionados.

Es decir, en solo cuatro días se registró una cantidad comparable a la mitad del promedio anual de lluvias en esas regiones, lo que provocó miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios de esos cinco estados.

Sheinbaum dijo que normalmente se alerta a través de Protección Civil cuando viene un huracán, un ciclón, un fenómeno meteorológico de este tipo, y con días antes se puede apreciar si va o no aumentando su categoría.

En su turno, el titular de la Secretaría de Marina, Raymudno Morales, explicó que había una baja presión en el golfo de México, frente a Veracruz; y en el océano Pacífico, hacia el Golfo de Tehuantepec, había una baja presión que se convirtió en el huracán Raymond.

"Mientras que en el norte, por bajando de Texas, había un frente frío que después se ocluye con un frente cálido y provoca una línea de vaguada que se va precisamente por donde fueron todas las lluvias", relató Morales

Expuso, además, que México está en la parte final de la época de lluvias, "los ríos están a un nivel máximo de capacidad y los mantos freáticos están bastante cargados. Además, los cerros están debilitados porque tenemos mucha lluvia que ha caído durante todo el año".

"Esos fenómenos (meteorológicos) provocaron grandes cantidades de lluvia, lo que (a su vez) provocó el incremento en los niveles de los ríos y las inundaciones por consecuencia. Esto sí es predecible, sí es identificable desde que uno analiza el contexto meteorológico. Sin embargo, identificar exactamente cuánta lluvia va a caer no es tan sencillo", apuntó Morales.

Indicó que "sí se hicieron algunas alertas en Veracruz, (autoridades) estuvieron voceando (a la población) que se alejaran de los márgenes de los ríos y por eso pudo prevenir algunas pérdidas de vidas humanas".

