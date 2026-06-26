No hay reporte de mexicanos afectados por terremoto en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe de ese país con apenas 39 segundos de diferencia "Ante el sismo registrado en Venezuela, la SRE expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados", apuntó la Cancillería mexicana.

Y avisó que "hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados" al tiempo que dijo que la embajada de México en aquel país permanece atenta al desarrollo de la situación.

Además, dijo que en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela se tienen que poner en contacto con la representación diplomática.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.