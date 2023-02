Niño se le declara a su maestra: '¿Quiere ser mi novia?'

Un estudiante de secundaria aprovechó el 'Día de San Valentín' para declarársele a su maestra, el video se hizo viral en redes sociales

Por: Patricia Agüero

Febrero 15, 2023, 14:00

Todos tuvimos un crush en la infancia y aunque la mayoría de las veces fue un artista o cantante, conocimos a algún amigo que se enamoró de la maestra y eso es lo que le pasó al protagonista de esta historia.

Un estudiante de secundaria en Sinaloa se armó de valor y aprovechó la celebración del 'Día de San Valentín' para declarársele a su maestra.

Las imágenes de un video que fue compartido en redes sociales, muestran a un menor de edad que lleva un ramo de rosas blancas y una cajita con dulces, lo acompaña un amigo que sostiene una cartulina rosa con la frase: 'Maestra quiere ser mi nobia' (sic).

Cuando la maestra sale de la escuela, el menor la intercepta y le entrega el ramo de rosas, la maestra responde dándole un abrazo, posteriormente el adolescente, nervioso, le muestra la cartulina a la maestra: 'Dile que sí, dile que sí', alentaban los estudiantes que eran testigos de los hechos afuera del plantel.

La maestra rechazó inmediatamente la declaración del menor diciéndole que no y además que era su alumno, a lo que este respondió: 'no, no pasa nada'.

La docente cuestionó a su alumno que si se trataba de una broma y que de ser así lo iba a reprobar, pero este negó que así fuera, después de esto la mujer le regresó los presentes que le había aceptado inicialmente y se alejó del lugar.

Mientras tanto el menor también se retiró entre bullas de los otros estudiantes por haber sido 'bateado' (rechazado) por la maestra.

El video ha sido compartido miles de veces en redes sociales. Los usuarios que reaccionaron al video hicieron comentarios de humor, otros recordaron que su 'primer amor' fue la maestra de la escuela, sin embargo, hubo quienes pidieron no hacer bromas de esta índole a las maestras pues podrían causarles problemas por el tema de la seguridad de los menores.

El video fue compartido por la página de comedia 'Cevichurros Show', en su descripción señala que todo el material subido a la página es totalmente ficción por lo que no se descarta que el video sea haya tratado de una broma a la maestra.