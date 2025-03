 Niño sale a jugar y lo encuentran muerto dentro de tinaco

Toñito, un niño de nueve años, le pidió permiso a su abuelita para salir a jugar maquinitas y no regresó. Días después, lo encontraron muerto a cuatro casas dentro de la cisterna de uno de sus vecinos en la comunidad de Tenango del Valle, Estado de México.

El menor, reportado como desaparecido desde el 19 de marzo; el principal sospechoso del crimen es su vecino, identificado como Mario "N", quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

De acuerdo con la información oficial, el hombre se negó a permitir la inspección de su vivienda cuando las autoridades realizaban operativos de búsqueda en la comunidad. Esta actitud levantó sospechas y, tras ingresar al inmueble, los agentes hallaron el cuerpo del menor escondido en una cisterna.

Las investigaciones revelaron que Mario "N" había participado activamente en las brigadas ciudadanas de búsqueda, lo que ha generado aún mayor indignación entre los vecinos.

Al momento de su detención, se le aseguró un cuchillo de 10 centímetros y un teléfono celular, antes de ser trasladado al Ministerio Público.

Indignación y exigencia de justicia

El asesinato de Toñito ha provocado una ola de indignación en la comunidad. Amigos, familiares y compañeros de su escuela, Niños Héroes de Chapultepec, lo despidieron en un emotivo cortejo fúnebre, exigiendo justicia por su trágica muerte. Durante el recorrido hacia el panteón, niños portaban carteles con mensajes como: "Los niños no se tocan, no se violan" y "La culpa no es de nadie más que del agresor".

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos del presunto asesinato. Sin embargo, la detención de Mario "N" ha sido confirmada por la SSEM, quien también lo señala como infractor por portación de arma prohibida.

