Niño pide que su papá lo abrace en Navidad; lo abandonó

El pequeño Lupito, ha conmocionado a miles de personas en redes sociales tras grabar un video en el que le hace una petición fuera de lo común a Santa Claus

Por: Patricia Agüero

Diciembre 22, 2022, 16:22

La Navidad es una de las fechas más importantes del año, pues significa unión y celebración; sin embargo, no en todas las familias es un día alegre, ya que en algunas ocasiones los vínculos familiares están quebrados.



Tal es el caso del pequeño Lupito, quien ha conmocionado a miles de personas en redes sociales tras grabar un video en el que le hace una petición fuera de lo común a Santa Claus.



La Asociación duranguense “Héroes sin capa” fue la responsable de compartir el video en TikTok en el que se puede ver al menor de edad hablar acerca de la Navidad y de lo que significa Santa Claus para él.



Al ser cuestionado sobre qué le traerá Santa esta Navidad, Lupito responde que nada porque “nunca me trae nada” y aclara que no es porque se porte mal.



“Mi mamá me dijo que Santa no encontraba nuestra casa y por eso mismo mi papá ya no volvió porque no encuentra nuestra casa”, dice el pequeño.



Tras las palabras de Lupito, el “héroe sin capa” Rubén Cervantes le dice que él tiene el teléfono de Santa y que esta Navidad sí llegará, a lo que el pequeño le responde que también quiere a su papá.



“¿Quieres que le llame a Santa?”, pregunta Cervantes y Lupito le responde “sí, pero también a mi papá”.



Sin embargo, el “héroe sin capa” le dice que lamentablemente no tiene el teléfono de su papá, a lo que Lupito le responde que le mandará un mensaje y que espera lo vea.



“Dijo mi mamá que mi papá ya tiene otra familia y que por eso ya no volvió para verme, por eso le quiero mandar un mensaje”, se escucha decir al menor.



“¿Papá puedes venir en Navidad para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos?”, cuestiona el pequeño Lupito.



Hasta el momento el video cuenta con 29.1 millones de reproducciones y ha sido compartido miles de veces.



Esta no es la primera vez que Lupito le manda un mensaje a su papá, el 11 de noviembre en otro video el menor le dice que lo extraña y que desea verlo.



“Papá te extraño mucho, quiero que vengas para que mamá ya no llore y verte tu carita, ya estoy más grande y ya me voy a portar muy bien”, se escucha decir al menor, quien en repetidas ocasiones aclara que su mayor deseo es que su progenitor lo visite.



Su padrino, el “héroe sin capa” Rubén Cervantes lo ha apoyado en todo lo que puede y le ha dado comida, ropa, uniforme escolar y útiles escolares, además de llevarlo a la escuela.



Cervantes también ha ayudado al hermano de Lupito con la escuela y a la mamá y les ha regalado un boiler y colchones nuevos.