Ninguna caravana ha llegado a la frontera con EUA: Sheinbaum

Trump advirtió este jueves con duplicar los aranceles a México si el Gobierno no detiene lo que calificó de 'enormes caravanas' migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de duplicar los aranceles al país por el avance de caravanas migrantes al asegurar que "ninguna" ha llegado a la frontera con Estados Unidos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

“Desde que llegó el presidente Trump al Gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre las advertencias de su homólogo estadounidense.

Las declaraciones se producen después de que Trump advirtiera este jueves con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno no detiene lo que calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense.

Trump aseguró que su amenaza ya había sido comunicada al Gobierno mexicano, aunque no precisó qué gravámenes se duplicarían ni cómo aplicaría la medida.

La mandataria explicó que actualmente existen dos caravanas de migrantes en el sur de México, una de ellas en Arriaga, en el estado de Chiapas, que inicialmente reunió entre 500 y 600 personas, pero que, según sus cifras se ha reducido a menos de 100 integrantes.

La presidenta detalló que las autoridades informan a los migrantes sobre las dificultades para ingresar a Estados Unidos y les ofrecen alternativas para regresar de manera segura a sus países de origen o permanecer en México bajo determinadas condiciones.

"La gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que (...) no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos", zanjó.

Sheinbaum agregó que existe otra caravana procedente de Honduras, cuyos integrantes reciben asistencia humanitaria y orientación sobre sus opciones migratorias.

Esta caravana, con cerca de 2,000 migrantes, según constató EFE en Tapachula, la mayoría de Centroamérica, partió este martes, una semana después de las elecciones donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente Trump y ante la esperanza de los centroamericanos de un giro en las políticas de Washington.

La amenaza de Trump ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones para reducir los aranceles estadounidenses, incluidos los que afectan al acero mexicano, con la expectativa del Gobierno de Sheinbaum de alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de presión comercial y migratoria sobre México, su principal socio comercial.