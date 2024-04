 Niña va a la tienda con casco de soldador durante eclipse

El día de ayer se presentó un Eclipse Solar, el cual fue presenciado por millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá.

El evento astronómico coincidió con el regreso a clases de alumnos de educación básica tras las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, en algunos estados se reportó un porcentaje de ausentismo ante la preocupación de los padres de familia por sus hijos.

Pero, mandar a una niña por un mandado a la tienda en pleno eclipse solar no fue impedimento para unos padres de familia, que lejos de 'arriesgarla', la protegieron envíandola con un casco de soldador.

El video captado por un automovilista sorprendido por ver a la niña fue compartido en redes sociales en donde se hizo viral.

Los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, y en las imágenes se puede ver a una niña de aproximadamente 10 años saliendo de una tiendita con una máscar de soldador puesta, mientras carga un refresco y otros artículos.

Los usuarios que reaccionaron al video 'aplaudieron' la forma responsable de los padres para proteger a su hija durante el evento astronómico, mientras otros destacaron la responsabilidad de los padres.

Pero, como todo en redes sociales, también hubo quienes cuestionaron a los padres por mandar a su hija sola a la tienda en medio de la inseguridad que se vive en el país.

"Si no fuera por que estamos en un país tan peligroso, te diría que si, pero no. Es muy irresponsable mandar a niños solos a la tienda. Eso ya no se debe hacer. Por eso hay tantos niños perdidos, por eso somos el 1er lugar de trata de niños, por que los padres no cuidan a sus hijos. Tache", "Mandas a la tienda a una niña, sola y en México , y lo que te preocupa es el sol?", "No era más fácil q fuera la mamá? Le urgía la coca , entonces para que NO los mandaron a la escuela si se todas formas iba a salir", "Si fueran responsables no mandarían a su hija sola a la tienda".

