Niña recorta billetes; pensó que eran 'papelitos de colores'

Un joven se hizo viral tras contar que su prima de 4 años recortó unos billetes que tenía guardados, pues pensó que eran 'papelitos de colores'

Por: Luz Camacho

Mayo 01, 2023, 13:00

Un joven vio que sus esfuerzos por ahorrar dinero fueron en vano, pues su prima de 4 años se encontró los billetes que había juntado y los recortó pensando que eran unos “papelitos de colores”.

La triste historia que compartió Alexander Cera en su cuenta de TikTok suma hasta el momento más de 3.4 millones de reproducciones.

Aunque el usuario no especifica la cantidad de dinero que era, por la cantidad de billetes recortados se cree que podrían ser más de 5 mil pesos.

El video provocó que los internautas sintieran como si ha ellos mismos les hubiera pasado el incidente por lo que el video se hizo viral.

¿Los billetes rotos pierden su valor?

El Banco de México explica que el solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente; sin embargo, en los billetes de $200, $500 y $1000 de las familias F y G, así como en el billete de $100 de la familia G, debe verificarse que sus dos folios sean iguales, de lo contrario, podría tratarse de un billete alterado*, y no tendría valor.





Pero si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

También señala que a los billetes con pequeñas porciones faltantes que en suma tengan una superficie menor o igual a 6.16 cm (aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos actualmente en circulación), se consideran como “Billetes Deteriorados” y conservan su valor.

Al igual, si el billete está formado por varias partes del mismo billete y tiene faltantes que, en total, no rebasan el tamaño de una moneda de $10 actualmente en circulación entonces conserva su valor. Si tiene añadiduras de otro(s) billete(s), entonces es un billete alterado y no tiene valor.





Consecuentemente, todos los billetes que tengan porciones faltantes con una superficie mayor a 6.16 cm se consideran como “Fracciones de Billete”, y para saber si tienen o no valor, deberán evaluarse conforme a las siguientes dos reglas:





La primer regla indica que la fracción a evaluar corresponda a un billete auténtico emitido por el Banco de México, y que ésta sea una sola pieza; es decir, no debe contener añadiduras de ningún tipo.





También indica que si la pieza tiene añadiduras, deberá considerarse lo siguiente:

a) Si la fracción está formada por una o varias partes que se hayan desprendido del mismo billete, sólo se deberá evaluar la parte de mayor tamaño; el resto de las partes no se deben considerar en la evaluación.





b) Si la pieza está formada por fracciones de diferentes billetes, se considerará un billete alterado sin valor.





c) Si la pieza está formada mediante la unión de un fragmento de billete auténtico y un fragmento de pieza presuntamente falsa, se considerará pieza presuntamente falsa.





La segunda regla indica que el pedazo o fracción a evaluar tendrá valor si tiene más de la mitad de la superficie de un billete completo de la misma denominación y tipo de billete, emitido por Banco de México.





La porción a evaluar tiene más de la mitad de la superficie de un billete completo de la misma denominación y tipo de billete.