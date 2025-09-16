Nieta de Alicia Matías Teodoro será atendida en hospital de EUA

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa, será trasladada a Texas, para recibir atención médica

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, una de las víctimas de la explosión registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, será trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, para recibir atención médica especializada.

La organización agradeció al Centro Médico Nacional Siglo XXI por la valoración del caso y al equipo médico estadounidense que ya se encuentra en espera de la paciente para brindarle el tratamiento necesario.

"Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI por su apoyo para que nuestro equipo médico pudiera valorar el caso de la menor, así como al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere", señala el comunicado compartido en sus redes sociales.

Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la fundación, reiteró el compromiso de continuar apoyando a niñas, niños y adolescentes que requieran de estos servicios.

"Continuaremos con nuestra labor de apoyar a niñas, niños y adolescentes que requieran de nuestros servicios”, destacó la Fundación.

La explosión dejó varias personas lesionadas y generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Desde 1998, la Fundación Michou y Mau se ha dedicado a atender a menores con quemaduras graves y ha establecido convenios con hospitales de Estados Unidos para garantizar tratamientos de alta especialidad que no se encuentran disponibles en México.