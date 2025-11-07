Niegan libertad condicional a 'Doña Carlota' por doble homicidio

La defensa alegó que estar en prisión agravó su estado general y ha mostrado pérdida de peso significativa, así como complicaciones con la diabetes.

Tras la audiencia realizada la tarde de este jueves 6 de noviembre, Carlota “N”, conocida como "la abuelita de Chalco", permanecerá en prisión preventiva tras ser acusada del homicidio de dos presuntos invasores que habrían irrumpido en su propiedad en Candelaria Tlapala, Estado de México. ⁣

La solicitud fue promovida por el hijo de la detenida, Arturo Santana, quien indicó que la salud de la acusada se habría deteriorado durante su estancia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

De acuerdo con lo declarado por el hijo de 'Doña Carlota', la adulta mayor tiene diabetes, al ingresar al penal se le suministraba 10 mm de insulina diaria, pero debido a que la enfermedad avanzó en estos 7 meses, ahora le introducen 20 mm o más.

⁣Pese a las alegaciones de la defensa, la jueza negó su petición de prisión domiciliaria por considerar riesgo de fuga y no comprobar vínculos familiares con quien la recibiría.

¿Qué es lo que pasó con "la abuelita de Chalco"?

Carlota 'N' habría disparado contra una familia en Chalco, en un intento de desalojo de los presuntos invasores, los cuales estaban viviendo en un inmueble de sus propiedad.

La agresión fue captada en video, y en él se observa a la adulta mayor detonar un arma de fuego y posteriormente se ve a una persona que cae al piso. Por este hecho dos personas murieron y una salió lesionada.

Tras la investigación de las autoridades, se descubrió que en efecto la casa en disputa había sido invadida por personas vinculadas a un autodenominado sindicato, el cual estaría relacionado con despojos en la entidad.

Asimismo, el hijo de 'Doña Carlota' declaró que su madre solo disparó por que había escuchado la detonación de un arma.