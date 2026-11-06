Niegan libertad a Inés Gómez Mont y seguirá bajo custodia legal

La expresentadora enfrenta órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y solicitudes de detención con fin de extradición.

La situación legal de Inés Gómez Mont en Estados Unidos continúa complicándose. La exconductora intentó recuperar su libertad mediante un recurso legal, pero un juez federal de Florida rechazó su solicitud, por lo que deberá permanecer bajo custodia migratoria mientras continúa su procedimiento.

De acuerdo con la resolución emitida este 5 de noviembre, el magistrado Jeffrey Kuntz determinó que el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa no era la vía adecuada para conseguir su liberación. Este mecanismo buscaba cuestionar la legalidad de su detención, pero el juez consideró que primero debía solicitar una audiencia ante las autoridades migratorias.

¿Pero qué significa esto?

Inés todavía tiene la posibilidad de pedir una audiencia de fianza, en la que un juez migratorio revisaría su situación y determinaría si puede continuar su proceso en libertad. Sin embargo, esta opción todavía no significa que vaya a salir de prisión.

Uno de los puntos señalados por las autoridades estadounidenses tiene que ver con su situación migratoria. Según los documentos judiciales, Gómez Mont habría ingresado nuevamente a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por una inspección migratoria y sin contar con la documentación necesaria para acreditar su estancia legal.

A esta situación se suman las investigaciones que enfrenta en México. La conductora cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía General de la República mexicana también ha informado que solicitó su detención con fines de extradición.

Escenario procesal y siguientes etapas judiciales

Por ahora, el rechazo de este primer recurso no significa que Inés Gómez Mont haya agotado todas las posibilidades legales para recuperar su libertad, ni tampoco determina por sí mismo su extradición a México. Su futuro dependerá de las siguientes decisiones de las autoridades migratorias estadounidenses y de los procedimientos que continúan pendientes.