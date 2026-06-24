Niegan amparo a vicealmirante por caso de huachicol

Un juez negó el amparo al vicealmirante Manuel Farías Laguna, quien seguirá en proceso por delincuencia organizada ligada a hidrocarburos

Un juez federal negó el amparo solicitado por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, resolvió que “la justicia de la Unión no ampara ni protege” al exmando naval.

Continuará en proceso penal

Con esta determinación, Farías Laguna permanecerá sujeto a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

El vicealmirante se mantiene recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrenta el proceso judicial derivado de la causa penal iniciada en su contra en 2025.

Origen de la acusación

La Fiscalía General de la República lo señala, junto con otros funcionarios y marinos, de participar en una red vinculada al tráfico ilegal de combustible a través de aduanas marítimas.

La vinculación a proceso fue dictada en septiembre de 2025 por un juez de control en el Estado de México, lo que derivó en su actual situación jurídica.

En medio del proceso, Farías Laguna ha sostenido que no existen pruebas contundentes en su contra y ha denunciado ser víctima de un “efecto corruptor” derivado de su exposición pública.

Incluso, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicitó acceso a la información completa de las acusaciones para poder ejercer una defensa adecuada.

El vicealmirante también ha señalado que existen otros responsables dentro del ámbito político, asegurando que ha sido señalado de forma anticipada sin respetar la presunción de inocencia.

No obstante, las autoridades judiciales determinaron que los argumentos presentados no son suficientes para conceder el amparo solicitado.

El caso continúa en desarrollo y será en las siguientes etapas del juicio donde se definirá la responsabilidad penal del exfuncionario conforme a las pruebas presentadas por ambas partes.