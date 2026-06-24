Niegan amparo a exfutbolista Omar Bravo; seguirá en prisión

Un juez rechazó el amparo del exfutbolista Omar Bravo, acusado de abuso sexual infantil agravado; continuará su proceso en Puente Grande

Un juez federal negó el amparo solicitado por el exfutbolista Omar Bravo, quien buscaba revertir la vinculación a proceso en su contra por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Con esta resolución, Bravo permanecerá en el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde se encuentra bajo prisión preventiva desde su detención en octubre de 2025.

La autoridad judicial determinó que los argumentos presentados por la defensa no eran suficientes para modificar la situación jurídica del exjugador, por lo que el proceso penal continuará su curso.

Se prevé que la sentencia del caso sea emitida en octubre próximo. En caso de ser declarado culpable, Bravo podría enfrentar una pena de entre cinco y diez años de prisión.

Detalles de la acusación

Omar Bravo fue detenido el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras ser señalado por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el exfutbolista habría cometido actos indebidos en diversas ocasiones durante los últimos meses, aunque también existen señalamientos de conductas similares en años anteriores.

Reportes indican que los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años de edad. La adolescente logró grabar uno de los incidentes y posteriormente mostró el material a su madre, quien lo presentó como prueba ante las autoridades.

Fuentes cercanas al caso señalan que los actos comenzaron con tocamientos y propuestas de carácter sexual, presuntamente realizados cuando la menor se encontraba sin la supervisión de su madre.

Asimismo, se ha señalado que el acusado habría intimidado a la víctima para evitar que denunciara los hechos, lo que agravó la situación legal en su contra.

Mientras avanza el proceso judicial, el exfutbolista continúa recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, a la espera de la resolución final del caso.

Las autoridades han reiterado que el caso sigue en investigación y que será el juez quien determine la responsabilidad penal del acusado conforme a las pruebas presentadas.