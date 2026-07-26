Niega SEP que la educación militarizada esté permitida en México

La SEP puntualizó que no existe marco legal ni disposición normativa que autorice o regule la oferta de servicios educativos bajo denominaciones como "militar"

Luego de la trágica muerte de la joven Dafne Zapata Quintos en un campamento de verano privado en Ciudad Madero, Tamaulipas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, condenó que se intenten justificar actos de abuso, violencia o maltrato bajo el argumento de una supuesta “disciplina militar”. Asimismo, aclaró que la modalidad de educación militarizada no está autorizada en ninguna entidad del país para el nivel básico.

"Resulta inadmisible que, bajo una supuesta 'educación militar', se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, aseveró Delgado Carrillo.

Mediante un comunicado oficial, la SEP puntualizó que no existe marco legal ni disposición normativa que autorice o regule la oferta de servicios educativos bajo denominaciones como "militarizada", "militar" o "castrense".

La dependencia enfatizó que la formación de este tipo es competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para el personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Investigación y medidas en Tamaulipas

Respecto al plantel involucrado, la autoridad educativa del estado de Tamaulipas informó que tomará las medidas conducentes para hacer valer el interés superior de la niñez frente a una autorización para impartir el servicio bajo la denominación “militarizada”, la cual fue otorgada originalmente en 2005 y actualizada en 2013.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades a investigar a fondo el deceso y revisar la normatividad vigente respecto a este tipo de establecimientos.

El caso Dafne

El trágico suceso se remonta al pasado lunes 13 de julio, fecha en que Dafne Zapata Quintos ingresó en óptimas condiciones de salud a un curso de verano privado en el municipio de Ciudad Madero. Días después, personal del lugar notificó a la madre que la menor se había desvanecido.

Pese a que le enviaron un video donde la joven aseguraba estar bien, en las imágenes eran evidentes diversos golpes en el rostro y la boca. Trágicamente, Dafne perdió la vida dentro de las instalaciones del campamento.

La SEP lamentó profundamente el deceso y reiteró su rechazo categórico a cualquier trato cruel, inhumano o degradante que vulnere la dignidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el país.