Niega INE registro al partido Juntos Mexicanos Organizados

Los documentos básicos tampoco cumplieron a cabalidad con lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó rechazar el registro como agrupación política nacional a la asociación “Juntos Mexicanos Organizados”, derivado de diversas omisiones en la presentación de documentos, así como por remitirlos de manera extemporánea.

El anteproyecto que, todavía deberá ser discutido en el pleno del Consejo General del INE, señala que por el incumplimiento de esta asociación se estableció que no resulta procedente otorgar el registro.

Si bien, la asociación Juntos Mexicanos Organizados recabó cinco mil 328 afiliaciones válidas, la comisión del INE señaló que la legislación también estipula que la procedencia del registro de una agrupación política nacional, no solo deriva del número de afiliaciones, sino de diversos requisitos, mismos que deben de cumplirse en un solo acto.

Durante la sexta sesión extraordinaria, esta comisión recordó que el INE avisó a esta asociación que la documentación presentada, junto con su solicitud de registro, tenía diversas omisiones e inconsistencias.

Sin embargo, no subsanaron los errores que habían cometido, por lo que su registro no cumple con los requisitos que se establecieron desde 2024, ya que la documentación entregada se salió del plazo legal, por lo que incumplió.

La asociación presentó documentos esenciales, como los instrumentos que acreditaban su constitución legal, la personalidad jurídica de quien suscribe la solicitud, la integración de sus órganos directivos nacionales y delegaciones estatales, así como el emblema impreso y su respectiva descripción.

No obstante, los documentos básicos tampoco cumplieron a cabalidad con lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables.