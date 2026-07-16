Niega gobernadora de Baja California 'traición a la patria'

La mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila, aseguró que nunca ha entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que "jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria", tras la reciente difusión de un audio en el que aparentemente se ofrece a colaborar con presuntos agentes de Estados Unidos facilitándoles información.

"Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones", afirmó la política durante una conferencia de prensa.

Hace dos días se filtró un controvertido audio en el que supuestamente se escucha a la gobernadora expresar su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, en medio de las tensiones con Washington y el debate sobre el injerencismo del país vecino en México.

"Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", se escucha decir a una voz atribuida a la mandataria estatal en la grabación divulgada por el periodista Héctor de Mauleón.

Tras esta polémica, Ávila afirmó que como gobernadora no tiene "acceso a información de seguridad nacional", al tiempo que subrayó que lo que se escucha en el audio ocurrió en el contexto de una "situación personal relacionada con mi visa", en referencia a la decisión de Estados Unidos de retirarle en 2025 su documentación para acceder a ese país por motivos no aclarados.

"Nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país. Mi lealtad a México y al pueblo de Baja California está por encima de cualquier circunstancia", insistió.

Por ello, denunció que la filtración de varios audios buscó "construir una narrativa engañosa y de descrédito a la opinión pública" que, a su juicio, está impulsada por la oposición a su gobierno.