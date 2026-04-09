Ni el alcalde se salva: roban autopartes en Juventino Rosas

El edil de Santa Cruz de Juventino Rosas denuncia en redes el robo de accesorios de su camioneta y lanza mensaje irónico a responsables

El alcalde Fidel Armando Ruiz Ramírez denunció públicamente el robo de las tapas de los rines de su camioneta, en un hecho que evidenció la problemática delictiva en el municipio.

A través de redes sociales, el edil compartió el incidente con un tono irónico, dirigiéndose a los responsables con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los habitantes de la región.

“Al ‘Mickey Mouse’ que se llevó mis tapas de mi camioneta, favor de llevarlas a la funeraria hoy por la tarde”, escribió, en referencia a uno de sus negocios.

El comentario del presidente municipal no solo provocó risas entre algunos usuarios, sino también críticas y reflexiones sobre la inseguridad en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, donde los robos menores continúan siendo una constante.

"Recuerden que en este hermoso y bello pueblo no nos gustan los amantes de lo ajeno", finalizó.

Trayectoria del edil

Ruiz Ramírez cuenta con experiencia política en la región.

Fue regidor por el partido Morena durante el periodo 2018-2021, y posteriormente decidió continuar su carrera por la vía independiente.

Además de su actividad política, es empresario local y propietario de negocios funerarios en el municipio.