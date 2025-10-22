'Negociaciones con EUA sobre T-MEC avanzan 90%', dice Ebrard

A siete días de los posibles aranceles de Trump, México asegura que la revisión del T-MEC seguirá siendo trilateral y con avances casi completos

A solo siete días de que se cumpla el plazo de los 90 días dados por la Administración de Donald Trump para imponer aranceles del 30% a México, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos tienen un "avance de alrededor del 90%".

Además, el secretario de Economía indicó que, ante la posibilidad de que se elimine el T-MEC y seguir con acuerdos bilaterales, como lo ha sugerido Trump, Ebrard señaló que "todas las señales apuntan a que el tratado seguirá siendo trilateral".

"Respecto a los 90 días, el plazo que se dio (por EE.UU.), que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el jueves y viernes de la semana pasada (...) yo diría que tenemos un avance muy importante. Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 %", explicó Ebrard tras una visita a la Cámara de Diputados.

Según explicó, "México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. Nuestro objetivo, la meta, es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa".

Al ser cuestionado sobre si veía factible una negociación bilateral, el secretario de Economía dijo que "en un tratado de esta naturaleza hay temas bilaterales distintos". No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente".

Sin embargo, señaló que la estructura del tratado, que actualmente está en consulta y que se hizo de manera coordinada entre los tres países, "todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino, trilateral".

En cuanto al tema de los aranceles al aluminio y al acero, Ebrard contó que con esos dos sectores con los que más frecuentemente se reúne y México le ha presentado a Estados Unidos diversas propuestas.

"Está en ese 10 % que me falta la respuesta de Estados Unidos. Ya les presentamos diferentes alternativas. Esperamos pronto tener una respuesta de cuál de las diferentes opciones van a tomar".

El funcionario dijo que actualmente México y Estados Unidos están en otro escenario muy diferente al de inicio de año y "como ya estamos en ese proceso de consulta, lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del tratado. Y el tratado, les decía yo a los diputados, seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales (...) porque es lo que nos conviene a los tres países".

Apenas una semana, fue el mismo Ebrard quien adelantó en el Senado que el tratado iba a “sobrevivir” tras la revisión prevista para 2026, pese a las amenazas arancelarias de Trump.