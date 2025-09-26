'Narda' se debilita a categoría 1; se espera que retome fuerza

El meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

El huracán Narda se debilitó este jueves a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aunque se espera que retome fuerza en las próximas horas, y sus desprendimientos nubosos mantendrán lluvias muy fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que a las 03:00 hora local, el centro de Narda se localiza a 960 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 1.120 km al sur de Playa Pérula, Jalisco.

El SMN advirtió que el ciclón provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 milímetros) en el oeste de Jalisco, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Colima y Michoacán, aunque estas condiciones disminuirán gradualmente.

Aunado a ello, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de los estados mexicanos de Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.