Nadie coopera con EUA en seguridad como México: Marco Rubio

El secretario de Estado de EUA elogió la cooperación de México en materia de seguridad y agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, señaló este miércoles que ningún país colabora tanto en seguridad como México y agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum, por el trabajo conjunto en la materia.

“No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, señaló el funcionario durante una conferencia de prensa en la Cancillería mexicana.

Rubio se encuentra en México donde mantuvo una reunión con Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la que abordaron temas como la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga.

"Interceptar cargamentos de droga ya no funciona"

Marco Rubio, aseguró que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona" y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el Ejército estadounidense destruyó el martes en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

"En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo", dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio, que insistió en que el ataque se produjo "en aguas internacionales", afirmó que los carteles "están ganando miles de millones de dólares" con sus operaciones y que "no les importan" las pérdidas que suponen las interceptaciones por lo que es necesario el uso de la fuerza para disuadir el tráfico de narcóticos.