Museo Universitario del Chopo celebra 50 años de arte y cultura

El Museo Universitario del Chopo inició sus festejos por 50 años de apoyar manifestaciones culturales y estéticas disidentes, informó el rector de la UNAM

El Museo Universitario del Chopo arrancó este jueves las celebraciones para conmemorar su cincuentenario como espacio dedicado a “acompañar manifestaciones culturales surgidas en escenarios emergentes”, así como reconocer “estéticas disidentes”, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí.

Además, el titular de la UNAM resaltó que la entidad universitaria que representa y el Chopo, que abrió sus puertas el 25 de noviembre de 1975 en la Ciudad de México, tienen su relevancia no solo como "patrimonios", sino como instancias "pedagógicas demostrando que otro modelo de museo es viable".

“Uno donde el archivo es la herramienta crítica, la programación no es vertical y las juventudes no son un público pasivo, sino interlocutoras activas”, agregó Lomelí.

La edificación metálica del Chopo abrió sus puertas hace medio siglo en la colonia de Santa María la Ribera, una de las más antiguas de la capital mexicana, para convertirse en un pabellón de exposiciones industriales y, posteriormente, esta construcción de diseño alemán se ha ido forjando como un símbolo de la diversidad expresiva en la capital.

En sus pasillos ha recibido exposiciones diversas como ‘Gran Fury, el arte no es suficiente’ para promover la concientización sobre la crisis del sida en Estados Unidos en los años noventa del siglo XX o ‘Plasticidades encarnadas’, enfocada en la exploración estética y política de mujeres trans en México.

Así mismo, la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez, destacó que este museo “es demostración viva de cómo la cultura puede ser ese puente necesario entre academia y calle, entre teoría y práctica, entre memoria y la intervención del porvenir”.

“Con su trayectoria, el Chopo ilumina el camino para seguir construyendo una UNAM más pertinente, más audaz, más conectada con los desafíos de nuestro tiempo, con los cruces intergeneracionales, y más comprometida con la diversidad de expresiones que conforman el tejido cultural de México”, señaló Beltrán Álvarez.

En el marco de la celebración, los organizadores informaron que se planea contar con un programa de exposiciones, conciertos, publicaciones y ejercicios educativos a partir del 21 de agosto con la muestra inaugural ‘Era un árbol y se convirtió en un bosque’, la cual permanecerá hasta el 7 de diciembre.