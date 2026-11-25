También reconoce el edificio modernista diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, cuya distribución conecta las salas con espacios abiertos

El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México encabezó la clasificación The World’s 100 Best Museums 2026, elaborada por la guía de viajes Worth a Journey, por delante del Museo del Prado de Madrid y el Louisiana Museum of Modern Art de Dinamarca. La selección también incluyó al Museo del Desierto de Saltillo y al Museo Amparo de Puebla.

El listado reúne a 100 recintos de 37 países y coloca al museo de Chapultepec como el mejor posicionado de Norteamérica. El INAH y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, celebraron este 24 de noviembre el resultado y destacaron el trabajo de quienes investigan, conservan y difunden el patrimonio mexicano.

La clasificación fue anunciada por la publicación desde el 27 de octubre. El primer lugar corresponde a esta evaluación editorial de viajes, que combina análisis de datos de visitantes y visitas presenciales.

La Piedra del Sol y la arquitectura destacan en la evaluación

La ficha del museo resalta la Piedra del Sol, la Sala Mexica y el patio central con su fuente, además de las colecciones dedicadas a las culturas maya, olmeca y otros pueblos del territorio mexicano.

También reconoce el edificio modernista diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, cuya distribución conecta las salas con espacios abiertos. La sede actual fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964 en el Bosque de Chapultepec, aunque el origen de sus colecciones arqueológicas se remonta a los hallazgos de finales del siglo XVIII.

El acervo reúne aproximadamente 250 mil piezas, de las cuales se exhiben alrededor de ocho mil. Entre sus objetos emblemáticos figuran la Coatlicue, Xochipilli y la máscara de jade de Pakal, testimonios de distintas tradiciones y periodos de la historia mesoamericana.

Museo del Desierto y Museo Amparo también figuran

México obtuvo tres posiciones en la selección: además del primer lugar del Museo Nacional de Antropología, el Museo del Desierto, en Saltillo, ocupó el puesto 78, mientras que el Museo Amparo, en Puebla, apareció en el 82.

Los primeros cinco lugares se completan con el Museo del Prado, en España; el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca; el Hermitage, en Rusia, y el Kunsthistorisches Museum, en Austria. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York se ubicó en la décima posición.

Cómo se construyó la clasificación

Worth a Journey, publicación con sede en Múnich, explica que utiliza un algoritmo para analizar millones de datos, incluidas reseñas de visitantes procesadas mediante modelos de lenguaje. Sus evaluaciones se contrastan con visitas presenciales, aunque no detalla cuántos museos de esta edición fueron recorridos por sus evaluadores.

La guía sostiene que no acepta pagos ni nominaciones para incluir establecimientos o modificar sus posiciones.

El resultado se suma al Premio Princesa de Asturias de la Concordia que el Museo Nacional de Antropología recibió en 2025. También llega después de un año de alta afluencia: según el INAH, el recinto recibió 5,048,893 visitantes durante 2025.