¿Murió Beto, el reo que acusó a Carmen Salinas de hacer rituales?

En las últimas horas se propagó el rumor de la supuesta muerte del recluso Alberto tras participar en el podcast 'Penitencia' de Saskia Niño de Rivera

En medio de la controversia generada por el testimonio de un recluso en el podcast Penitencia, comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el interno habría sido encontrado sin vida al interior de su celda.

La versión se propagó rápidamente en las últimas horas, provocando especulaciones y mensajes que aseguraban que el reo identificado como 'Beto' habría muerto tras la polémica desatada por sus declaraciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún reporte oficial por parte de autoridades penitenciarias que confirme que el interno haya sido hallado sin vida.

Rumor sobre muerte del reo resulta ser fake news

Ante la ola de versiones sin sustento, la activista Saskia Niño de Rivera, creadora del podcast Penitencia, se pronunció en sus redes sociales para desmentir la información.

La también defensora de derechos penitenciarios aseguró que se trata de una 'fake news', es decir, una noticia falsa que comenzó a difundirse sin verificación oficial.

El rumor surgió días después de que se viralizara el episodio en el que el recluso relató aspectos de su vida delictiva y lanzó una polémica acusación contra la fallecida actriz Carmen Salinas, a quien vinculó, sin pruebas, con supuestos actos ilícitos.

Polémica por acusaciones contra Carmen Salinas

Las declaraciones generaron gran revuelo en redes sociales, al tratarse de señalamientos graves y sin sustento público contra la actriz. Incluso, familiares de Carmen Salinas analizan la posibilidad de emprender acciones legales por presunto daño a su memoria.

En medio de la controversia, Saskia Niño de Rivera pidió a medios de comunicación y a usuarios a no centrar la conversación en alimentar el morbo, sino en comprender la intención educativa del proyecto.

La activista subrayó que algunos testimonios pueden incluir nombres propios porque forman parte de la narrativa personal de quien comparte su historia, pero aclaró que esto no representa un juicio ni una validación legal de las afirmaciones realizadas.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la supuesta muerte del interno, por lo que la versión que circula en redes sociales permanece como información falsa.