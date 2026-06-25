Mundial levanta economía de pequeños comercios en CDMX

De acuerdo con las estimaciones de las agrupaciones del sector tradicional, se espera una derrama económica general que superará los 60, 000 millones de pesos

El fervor mundialista que inundó las calles de México desde el arranque de la Copa del Mundo el pasado 11 de junio demostró que el torneo no solo beneficia a la FIFA, los hoteles de lujo o las aerolíneas, pues la llegada de miles de aficionados también ha impulsado las ventas de pequeños comercios, que han encontrado en la fiesta futbolística un inesperado respiro económico.

De acuerdo con las estimaciones de las agrupaciones del sector tradicional, se espera una derrama económica general que superará los 60, 000 millones de pesos, de los cuales cerca de 10,000 millones fluirán de manera directa hacia las tiendas de abarrotes y vendedores ambulantes.

A diferencia de las cadenas modernas de supermercados, el canal tradicional e informal está experimentando un incremento en sus ventas por unidad de entre el 10 % y el 15 %, superando con creces el impacto de festividades como la Navidad gracias a que millones de familias se reúnen en casa a ver los partidos liberados en televisión abierta.

Durante el Mundial en México, el producto estrella del pequeño comercio ha sido, sin sorpresa, la camiseta de la selección nacional, sin embargo, el verdadero motor de las ventas locales no es la indumentaria oficial, sino la icónica playera verde en su versión pirata.

Este dinámico fenómeno comercial realza el peso de la economía informal en el país, un gigantesco engranaje social que actualmente da ocupación a cerca de 25 millones de mexicanos y que genera el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional ante la complacencia de las distintas autoridades locales.

A pesar de las cifras favorables, comerciantes establecidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México afirmaron haber tenido un arranque de Mundial por debajo de sus expectativas debido a los cortes y las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y criticaron a su vez la 'limpieza' de puestos de venta informales que el Gobierno de la Ciudad de México realizó previo al Mundial.

Pese a que las ganancias están siendo insuficientes para algunos sectores del ambulantaje mexicano, los comerciantes coinciden en que si la selección de México sigue avanzando rondas en el Mundial el flujo irá aumentando con cada victoria.