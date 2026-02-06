Mundial dejará en México derrama de $2,700 millones de dólares

El impacto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no se limitará a las canchas, pues de acuerdo con el informe 'Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios' presentado por la firma Deloitte, el torneo deportivo generará una derrama económica de 2,730 millones de dólares en México, representando el 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte para Latinoamérica, destacó que, aunque el porcentaje parezca moderado frente al tamaño de la economía mexicana, su relevancia reside en la concentración del beneficio en sectores específicos y en la generación de empleo durante los meses de junio y julio.
Un motor de empleo y consumo
El análisis proyecta la creación de 100,000 empleos directos e indirectos, lo que equivale al 0.24% de la generación laboral total estimada para el país en este 2026. Los sectores más beneficiados serán gastronomía, alojamiento, donde se prevé un repunte en ventas de hasta un 30%.
"En el impacto, lo interesante va a ser por industrias. Si hacemos bien las cosas, en los próximos años sí podría haber un aumento del turismo en el país; es decir, un impacto a largo plazo", sentenció Zaga.