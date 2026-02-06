Mundial dejará en México derrama de $2,700 millones de dólares

El análisis proyecta la creación de 100,000 empleos directos e indirectos, lo que equivale al 0.24% de la generación laboral total estimada para el país en 2026

El impacto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no se limitará a las canchas, pues de acuerdo con el informe 'Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios' presentado por la firma Deloitte, el torneo deportivo generará una derrama económica de 2,730 millones de dólares en México, representando el 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte para Latinoamérica, destacó que, aunque el porcentaje parezca moderado frente al tamaño de la economía mexicana, su relevancia reside en la concentración del beneficio en sectores específicos y en la generación de empleo durante los meses de junio y julio. Un motor de empleo y consumo El análisis proyecta la creación de 100,000 empleos directos e indirectos, lo que equivale al 0.24% de la generación laboral total estimada para el país en este 2026. Los sectores más beneficiados serán gastronomía, alojamiento, donde se prevé un repunte en ventas de hasta un 30%. "En el impacto, lo interesante va a ser por industrias. Si hacemos bien las cosas, en los próximos años sí podría haber un aumento del turismo en el país; es decir, un impacto a largo plazo", sentenció Zaga.

El turismo estará en su top

Se estima que 830,000 turistas se desplazarán por territorio nacional para seguir el torneo, de estos, 550,000 serían nacionales y unos 280,000 visitantes extranjeros.

Estos flujos se concentrarán en las tres sedes oficiales: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se espera que un total de cuatro millones de personas asistan a eventos relacionados con la justa mundialista.

El puntapié inicial

México llega a este compromiso tras un 2025 de crecimiento moderado (0.5%), afectado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos. Sin embargo, el Mundial se perfila como el catalizador para que el país alcance un crecimiento del 1.4% del PIB en 2026.

La fiesta comenzará oficialmente el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, marcando el inicio de la primera edición mundialista con 48 selecciones y tres países anfitriones.