Mujer traslada cadáver en una carretilla en Cd. Juárez

La mujer intentó ocultar el cadáver con un colchón, pero al notar la llegada de las autoridades intentó correr, pero fue detenida.

Una mujer fue detenida al ser descubierta cuando transportaba un cadáver en una carretilla en calles de CD. Juárez, Chihuahua.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Hacienda Poniente y Hacienda Santa Gertrudis, en la colonia Las Haciendas, cuando la mujer trasladaba el cadáver en una carretilla, acompañada de un hombre.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban labores de vigilancia en la zona detectaron una escena sospechosa, por lo que procedieron a detenerse.

La mujer intentó ocultar el cadáver con un colchón, pero al notar la llegada de las autoridades intentó correr, pero fue detenida. El acompañante logró darse a la fuga.

Johana Jaqueline "N", de 26 años, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte formuló imputación contra Johana Jaqueline y la medida cautelar de prisión preventiva. Fijó para el próximo viernes 3 de octubre la audiencia, donde se resolverá su situación jurídica y se determinará si es vinculada o no a proceso penal.

La detenida enfrenta cargos por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía Zona Norte formuló imputación