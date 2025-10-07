Mujer se traga anillo para robarlo de joyería en Toluca

En las imágenes compartidas en redes sociales, una mujer se prueba varios anillos, presuntamente de oro, al tiempo que pide informes sobre los precios.

A una mujer no le importó arriesgar su vida para cometer de manera insólita el presunto robo en una joyería.

Los hechos se registraron en el Centro Joyero de Toluca, ubicado sobre la avenida Juárez, y quedaron captados en video por la cámara de seguridad del establecimiento.

"Esta señora fue a preguntar por varios anillos y cuando me distraje se lo metió a la boca, al parecer se lo tragó porque siguió hablando bien", escribió la empleada en redes sociales.

La empleada compartió las imágenes con el objetivo de poder identificar a la mujer, ya que expresó que "no se vale que este tipo de personas haga esto".

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada ni tampoco las autoridades han confirmado si cuentan con la denuncia por el presunto robo en la joyería afectada.

La mujer podría enfrentar una sentencia de entre uno y cinco años de prisión, además de recibir una multa, de acuerdo con la legislación del Estado de México.