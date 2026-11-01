Mujer muere y dos personas quedan heridas tras riña en Hidalgo

Inicialmente se pidió ayuda para una persona herida, pero al llegar al lugar los equipos de emergencia localizaron a otras dos víctimas

Una mujer murió y otras dos personas resultaron lesionadas tras una agresión con un objeto punzocortante durante una presunta riña familiar en la colonia Los Capulines, en Apan, Hidalgo, este sábado 31 de octubre.

La emergencia movilizó a policías municipales y personal de auxilio, quienes encontraron a tres personas con lesiones. Durante la valoración, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Solicitud de auxilio moviliza a policías y paramédicos

Los primeros reportes indican que inicialmente se pidió ayuda para una persona herida, pero al llegar al lugar los equipos de emergencia localizaron a otras dos víctimas.

Los sobrevivientes recibieron atención y al menos uno fue trasladado al Hospital General del Altiplano. Hasta el momento, no se dispone de un parte médico oficial que precise su estado de salud.

De manera preliminar, se señaló que el conflicto habría comenzado entre integrantes de una familia y que otras personas intervinieron antes de la agresión. Sin embargo, la secuencia de los hechos y el motivo de la confrontación todavía no han sido esclarecidos públicamente por las autoridades.

Sin confirmación oficial sobre posibles detenciones

Las primeras versiones señalaron que el presunto responsable abandonó el sitio después del ataque. Posteriormente surgieron reportes sobre su posible captura en el municipio de Emiliano Zapata, así como la detención de una mujer.

No obstante, no se ha localizado una confirmación oficial de esas detenciones ni información sobre la situación jurídica de las personas señaladas.