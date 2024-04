 Mujer golpeada por 'Fofo' Márquez narra cómo fue el ataque

Luego de que el influencer 'Fofo' Márquez, conocido por su estilo de vida ostentoso, agrediera brutalmente a una mujer, el pasado 22 de febrero, Márquez enfrentará cargos por tentativa de feminicidio.

Tras el crimen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo al influencer el pasado jueves 4 de abril, y fue llevado al reclusorio de Barrientos, donde permaneció dos noches en prisión preventiva justificada.

La víctima, identificada solo con las iniciales A.M.V., relató el incidente que la dejó hospitalizada y con secuelas físicas y emocionales.

Según su testimonio, todo comenzó después de un percance vehicular, cuando le dio un leve roce con su vehículo a la camioneta Audi del influencer.

Y cuando la mujer fue a buscar los documentos para hablarle a su seguro y hacerse responsable, 'Fofo' Márquez reaccionó violentamente y la comenzó a golpear, incluso cuando ya estaba en el suelo, continuó agrediéndola físicamente con patadas y puñetazos.

“Él en todo momento nunca me contestó, veía para otro lado y yo pensé que era por el enojo, algo que a cualquiera nos puede pasar y fui a mi automóvil a sacar la documentación para poder hablarle a mi esposo, por la situación que yo estaba viviendo en ese momento”, dijo la víctima.

Este acto de agresión, capturado por una cámara de seguridad, respalda la versión de la víctima, quien afirmó que Márquez la golpeó "como si la odiara".

“Al momento en que iba a subir a mi camioneta se me acerca una persona, que es el Fofo Márquez, yo no sabía quién era en ese momento, se me acerca y me dice: ‘¿Ya te vas?’... “, continuó.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, reveló que temió por su vida durante el ataque y que, de no ser por la intervención de terceros, el desenlace podría haber sido fatal.

“Me suelta el primer descontón y no entendí ni por qué era, no entendí ni que pasaba, me comenzó a insultar, a decirme una serie de groserías: ‘Que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas…’. Me fui al piso y yo le decía: ‘¿Por qué lo haces? No hay un motivo si yo estoy cumpliendo’”, finalizó.

🤯😡 ‘Me golpeó como si me odiara’: mujer agredida por #FofoMárquez narra cómo fue el ataque #diariocambio pic.twitter.com/dnCCx3v7kp — Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 6, 2024

