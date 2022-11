Mujer golpea a niña de 2 años con un palo por perder dinero

Una mujer fue captada por uno de sus vecinos cuando le grita y le pega a su hija de tan solo dos años de edad por perder 1,500 pesos

Por: Patricia Agüero

Noviembre 29, 2022, 9:00

Gran indignación está causando el video de una mujer que golpea a su hija de dos años con un palo después de que presuntamente le perdió 1,500 pesos.



De acuerdo con los vecinos los hechos se registraron en un domicilio del municipio de Uruapan, Michoacán.



El indignante video muestra a una mujer que con un palo o vara en la mano le grita a una niña no mayor a los dos años de edad.



La mujer le pregunta gritando dónde dejó el dinero y la niña solo responde 'aquí, aquí'. En el video aparece otra menor de edad, sin embargo, ante el temor no hace nada para detener a la mujer adulta.



En otro momento del video la mujer golpea a la niña con el palo en las piernas lo que provocó que la niña gritara y comenzara a llorar, mientras la mujer insiste en saber en dónde dejó el dinero.



Una persona que no aparece en el video le pide a la mujer que deje a la niña, pero esta responde que no lo hará pues le perdió 1,500 pesos.



Los vecinos aseguran que reportaron los hechos a las autoridades, sin embargo, nunca se hicieron presentes en el domicilio. Además señalaron que la mujer golpea frecuentemente a sus hijas, pero ninguna autoridad ha rescatado a las menores.