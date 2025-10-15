Mujer es asesinada por sus 'amigas' después de fiesta infantil

Jennifer, de 26 años, fue asesinada por sus amigas tras una fiesta infantil en Tepito en la Ciudad de México, abandonando su cuerpo en plena calle

Una mujer identificada como Jennifer “N”, de 26 años, fue asesinada a balazos por dos mujeres que eran sus amigas. Su cuerpo fue dejado en plena vía pública, en la intersección de Manuel de la Peña y Peña con la avenida Circunvalación.

El hallazgo fue posible gracias a los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), quienes alertaron a la policía y al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Al llegar, los paramédicos confirmaron que Jennifer ya no presentaba signos vitales y tenía un impacto de bala en el rostro.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las autoridades identificaron a las presuntas responsables y las localizaron intentando mezclarse entre la multitud.

#BoletínSSC | #DETENIDAS | Luego de atender el reporte de una persona lesionada, en calles de la colonia #ZonaCentro, en la @A_VCarranza, uniformados de la #SSC tomaron conocimiento de una mujer sin vida, lo que derivó en la detención de dos posibles responsables.



Durante la detención, les aseguraron un arma tipo pluma y una bolsa con una piedra sólida con características de cocaína.

De acuerdo con los reportes, el homicidio ocurrió tras una fiesta infantil donde las mujeres, junto con la víctima, consumieron alcohol. Aunque se confirmó la relación de amistad entre las involucradas, el móvil del crimen sigue bajo investigación.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades legales por este asesinato que ha impactado a la comunidad de Tepito.