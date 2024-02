 Mujer entrega a novio a sicarios y desaparece en Michoacán

Lamentablemente una mujer se suma a miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México.

Se trata de Rolando Alejandro González Vázquez de 24 años de edad que desapareció el 30 de diciembre del 2023 y la madre señala a su novia como principal sospechosa.

Según el relato de la madre del joven, originario de Aguascalientes, su hijo se fue a vivir con su abuelita paterna en el Fraccionamiento Los Laureles en Tarímbaro, Michoacán ahí conoció a una mujer identificada como María Azucena Valdés de 24 años.

El sábado 30 de diciembre el joven llegó a la casa de su abuela muy golpeado y sin un zapato, la mujer de la tercera edad decide llamar a la madre de Rolando y le explica las condiciones en las que se encuentra, por lo que este respondió: "mami no te asustes, no pasa nada".

Preocupada, la mujer le pidió a la abuela que lo llevara a la Cruz Roja, pero cuando se disponían a salir, la novia de Rolando llegó y le impidió que se lo llevara, argumentando que ella lo haría.

Esta conversación era escuchada por la madre de Rolando que permaneció todo el tiempo en la llamada.

"Si no me lo llevo van a venir a matarnos a los tres y vamos a valer, yo me lo voy a llevar, nos dieron 20 minutos para entregarlo si no van a matar a mis hijos", recordó la mamá de Rolando.

Aunque la madre le gritó a su suegra a través del teléfono que llamara a la Policía, la novia le pidió que no lo hiciera.

Desde entonces la familia de Rolando Alejandro González Vázquez no ha recibido ninguna llamada para dar información sobre el paradero de su hijo.

Cualquier información se puede reportar al teléfono 800–614–23–23.

Comentarios