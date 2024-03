 Mujer descubre a la amante de su esposo en el hospital

"¿Tengo que seguir cuidando o que la amante lo cuide? Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, a estar a una silla donde no se duerme, lo traje a emergencia y quieren que me vaya porque quiere que la amante se quede (…) Este hombre va pa largo, ya tenemos cinco días aquí y faltan tres días más", expresó indignada la esposa.