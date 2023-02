Mujer denuncia que su 'mejor amigo' intentó asesinarla

Mariana, de 20 años de edad, quedó de verse con Rubén, su amigo desde hace más de seis años, pero de pronto comenzó a acuchillarla

Por: Renata Medina

Febrero 26, 2023, 15:14

El pasado domingo 12 de febrero, Mariana quedó de verse con Rubén Uscanga Faisal, amigo al que conocía desde hace más de seis años, para hacer una fogata en la playa y platicar.

Ambos se reunieron en una playa privada ubicada en la carretera Antón Lizardo a la altura del Fraccionamiento Real Mandinga Alvarado en Veracruz. Pero como si su mejor amigo hubiera enloquecido, este comenzó a asfixiarla y la acuchilló en el cuello en repetidas ocasiones, además de golpear su cuerpo con un palo por aproximadamente una hora y media.

'De repente Rubén me asfixió para después sacar una navaja y acuchillarme el cuello en repetidas ocasiones, metió arena a mi boca y después intentó ahogarme apretando la herida de mi cuello. En todo momento suplique y pedí que se detuviera, pero no lo hizo, después tomó un palo grande y me golpeó la cabeza y cara con el objeto, me tiró al suelo donde me pateó en el estómago, pecho y cara', narró la joven en su denuncia pública en Instagram.

Mariana, de 20 años de edad, suplicó por su vida y finalmente el agresor se detuvo a cambio de que le dijera a las autoridades que había sido víctima de un asalto por lo que accedió y fue el mismo Rubén quien llamó a una ambulancia para que la auxiliaran.

Advertencia: Imágenes fuertes que pueden herir la sensibilidad del lector. Se recomienda discreción.





Rubén se llevó sus pertenencias, su celular, cuentas bancarias, contraseñas, redes sociales, tiene información e imágenes personales que ponen en riesgo su integridad, denunció Mariana en una publicación en Instagram.

A pesar de esto, la mujer se armó de valor y lo denunció ante las autoridades por tentativa de homicidio, acoso cibernético y hostigamiento.

La joven también hizo públicas duras imágenes que muestran la gravedad de las heridas que su agresor le causó, así como dos fotografías de quien creyó era su amigo.

Después de que hizo la denuncia pública, Mariana asegura que hay otras mujeres que fueron víctimas de Rubén por acoso, extorsión, manipulación, robo de cuentas y fotografías íntimas.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Rubén Uscanga Faisal, presunto agresor de Mariana.