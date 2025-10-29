Mujer asesina a sus hijos tras discutir con su pareja en Puebla

Después de que la mujer no contestó las llamadas de familiares, fueron a buscarla y encontraron a dos niños de ocho y dos años sin vida, así como a la madre

La comunidad de Santo Tomás Chautla en Puebla, se encuentra consternada por el crimen de dos hermanitos a manos de su madre, quien se quitó la vida.

Los hechos se registraron este lunes en un departamento de un conjunto habitacional de la calle Andador de Los Peces.

Según información preliminar, la mujer había comunicado a sus familiares que había tenido una discusión con su pareja sentimental y que este había decidido dejarla.

Después de que los familiares no pudieron contactarla por teléfono, se dirigieron al domicilio y encontraron la dantesca escena en donde dos hermanitos de ocho y un año de edad se encontraron sin vida, mientras que la mujer de 25 años de edad fue encontrada suspendida con una soga amarrada al cuello.

Los familiares y vecinos dieron aviso a los paramédicos, pero a su llegada solo confirmaron que los menores y su madre ya no presentaban signos vitales.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y resguardaron la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias para esclarecer el caso.

Se estableció que la mujer le habría dado a sus hijos veneno o algún químico para privarlos de la vida, posteriormente se quitó la vida sufriendo asfixia.