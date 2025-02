 Mujer amenaza a comerciante con falsa acusación de abuso

Este caso se suma al de la pasajera de un taxi por aplicación que también amenazó al conductor con denunciarlo por acoso si no llegaba a su trabajo.

Una nueva "Lady" surgió en redes sociales cuando una joven amenazó a un comerciante con denunciarlo falsamente de violación.

La víctima compartió un video captado con su celular con el objetivo de hacer virales a dos mujeres, las cuales son madre e hija.

En las imágenes, la mujer mayor le reclama al comerciante por algunos artículos que le compró, al mismo tiempo que usa su celular para grabarlo.

Por su parte, el comerciante se defiende al señalarle que "nunca leyó las condiciones de trabajo" en donde dice que el servicio está condicionado a reserva de la existencia de los productos.

En un momento de la grabación, la mujer más joven presuntamente intentó agredir al comerciante, lo que desató una serie de advertencias y amenazas.

—No me toques chamaca, ni me toques. No vayas a hacer una pend..., dice el hombre

—A mí no me amenaces, sales peor tú. ¿Quién empezó a tomar fotos?, responde enojada la joven.

—Hasta te meto al bote por chin... el teléfono o lastimarme, le advierte el comerciante.

—Yo te mando al bote por intento de violación, vemos quién se chin... más, amenaza la joven.

Tras la amenaza, el hombre le responde a la joven que "eso ya está muy trillado" y le aseguró que se iba a hacer viral como la mujer que también amenazó al conductor de Uber con denunciarlo falsamente por acoso sexual.

Comentarios