 Mujer aborda taxi y conductor la droga para abusar de ella

Una mujer denunció que presuntamente fue drogada por el conductor de un taxi para intentar abusar de ella en un motel en Cancún, Quintana Roo.

Los hechos se registraron el sábado 30 de noviembre sobre la avenida Kabah casi enfrente del Tecnológico Nacional de México, en la colonia Centro.

De acuerdo con la denuncia de una amiga de la víctima en redes sociales, esta avisó a través de un mensaje que ya se dirigía a su casa, pero perdió el conocimiento; dos horas después despertó en un motel del que no se especifica su nombre.

Presuntamente, el taxista se encontraba sobre la víctima, ella luchó contra él y se encerró en el baño, mientras el hombre se apresuró a darse a la fuga.

En medio de su temor, la mujer logró tomarle dos fotografías al taxista antes de que subiera y tratara de golpearla.

De acuerdo con las recepcionistas del motel, la joven llegó inconsciente, por lo que presumen que el taxista la drogó y estaban a la espera de los resultados del examen toxicológico.

En redes sociales se señaló que la víctima ya interpuso la denuncia correspondiente, incluso presuntamente el taxista la habría seguido.

"Mi amiga ya se encuentra desde ayer (sábado) en Fiscalía haciendo lo correspondiente, de hecho el tipo la siguió hasta la Fiscalía para ver si pondría la denuncia o no, desafortunadamente la patrulla no pudo seguirlo y no se logró su detención", se lee en la publicación.

Las imágenes del presunto agresor circulan en redes sociales, y se solicita la colaboración ciudadana para identificarlo y llevarlo ante la justicia.



El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” emitió un comunicado en el que condena categóricamente el acto y asegura estar colaborando con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

También informa que han iniciado acciones internas para coadyuvar en la investigación, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Comentarios