 Muertos por pandemia no votarán por mí: López-Gatell

Hugo López-Gatell, aspirante al gobierno de la Ciudad de México, ofreció una entrevista al periodista José Cárdenas, misma que está causando revuelo al afirmar que los muertos por la pandemia no van a votar por él.

La entrevista se llevó a cabo la tarde del viernes 06 de octubre del año en curso, el periodista cuestionó a López-Gatell sobre el manejo de la pandemia cuando se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y cómo podía convencer a los familiares de los fallecidos a causa del Covid-19.

El periodista cuestionó al exfuncionario de salud sobre cuántas personas habían muerto por Covid-19 tan solo en la Ciudad de México. Antes de esperar una respuesta, José Cárdenas sugirió que habían sido entre 40 a 50 mil personas, cuyas familias insistió, no iban a votar por él; no obstante, López-Gatell no notó que el periodista se refería a los deudos y rápidamente afirmó que eran sufragios con los que no contaba en caso de llegar a la boleta electoral porque le constaba que “ya estaban muertos”.

"Esos ya no van a votar por ti", dijo José Cárdenas. "No, por supuesto, porque están muertos", respondió López Gatell, a lo que el periodista le aclaró que se refería a los familiares.

José Cárdenes también cuestionó al exsubsecretario sobre si la búsqueda de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México respondía a la intención de tener fuero político por la gestión de la pandemia.

"Yo no necesito fuero de nada, si yo cometí algo que es puniblepor la ley, aquí estoy, no me voy a esconder de nada, no considero, con todos los ataques tres años y medio de ataques sistemáticos, mediáticos, políticos y hasta judiciales, no hay nada que sostenga que yo he cometido una falta de este tamaño", consideró el exsubsecretario.

Finalmente, recordó que el próximo 27 de octubre, cuando se lleve a cabo la encuesta de Morena para definir a su candidato al gobierno capitalino, la gente tendrá en cuenta en que él es la respuesta.

