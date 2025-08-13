Muerte de maestra en Veracruz fue por tortura: Fiscalía

La Fiscalía de Veracruz confirmó que la muerte de la maestra Irma Hernández Cruz, ocurrió por 'agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio'

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la muerte de la maestra jubilada de 62 años, Irma Hernández Cruz, que conducía un taxi y fue obligada por un grupo del crimen organizado a grabar un video para amenazar a otros taxistas, ocurrió por “agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio” el 18 de julio.

La fiscal de la entidad, Verónica Hernández Giadans, apuntó este lunes que las cuatro personas identificadas como: Octavio "N", Jeana Paola "N", Víctor Manuel "N" y José Eduardo "N" quienes permanecen en prisión preventiva oficiosa mientras siguen las investigaciones sobre otros posibles implicados.

Y confirmó que de manera inicial estas personas "fueron detenidas por delitos contra las instituciones y delitos contra la salud", pero "posteriormente se le imputó el tipo penal de secuestro agravado".

“En el tema de la maestra Irma llevamos avances considerables, ha habido otros detenidos en la zona norte en este esfuerzo que se ha hecho con las fuerzas federales, estatales y la fiscalía del estado, que están siendo investigados por su presunta participación”, destacó en conferencia de prensa.

La titular de la Fiscalía local agregó que se ha tenido comunicación constante con los familiares de la maestra, desde la localización de su cuerpo sin vida -seis días después de su secuestro- hasta la reciente imputación.

El asesinato de Hernández Cruz en el municipio de Álamo Temapache (norte de Veracruz) tuvo impacto nacional debido a que durante su secuestro se viralizó un video en redes sociales en el que se le observa arrodillada y rodeada por una decena de hombres armados.

"Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota, como debe de ser, con ellos (...) o van a terminar como yo", dice en el video la maestra, quien se había negado a pagar la cuota de extorsión exigida por esta banda criminal y apareció muerta en un racho el 24 de julio.

Previo a esta información ofrecida por la fiscalía, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, había señalado que la muerte de Hernández Cruz se debió a un infarto derivado de las agresiones y golpes recibidos durante su secuestro, declaración que respaldó el médico responsable de la autopsia, José Eduardo Márquez.

Al ser cuestionada sobre la autopsia de Hernández Cruz, la fiscal respondió que “el dictamen cumple con todos los requisitos de ley”.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10.804 víctimas de extorsión en México, en tanto que el promedio diario de incidencia fue de 29.77 víctimas en enero de 2025, lo que significó un alza del 57.62 % en los últimos seis años.

El 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir la extorsión, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en toda la nación.