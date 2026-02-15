Muerte de Blanca Esthela Álvarez es investigada como feminicidio

Era regidora de Manzanilla de la Paz, cargo que ocupaba tras su participación política dentro del partido Movimiento Ciudadano y empresaria del sector turístico

La muerte de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora del municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, provocó el inicio de investigaciones bajo protocolos de feminicidio luego de que su cuerpo fuera localizado al interior de su camioneta en una brecha del municipio. Autoridades estatales confirmaron que la causa de muerte fue estrangulamiento, según los dictámenes periciales realizados tras el hallazgo.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que la funcionaria fue encontrada dentro de su vehículo con sus pertenencias, sin daños visibles en la unidad. Sin embargo, el análisis forense permitió detectar lesiones en los brazos que pudieron ser ocasionadas por agujas, lo que forma parte de las líneas de investigación.

¿Cuál fue la trayectoria de Blanca Esthela Álvarez Chávez?

Blanca Esthela Álvarez Chávez se desempeñaba como regidora de Manzanilla de la Paz, cargo que ocupaba tras su participación política dentro del partido Movimiento Ciudadano. Durante su carrera pública también buscó encabezar el gobierno municipal en dos ocasiones, incluida su participación como candidata a la Presidencia Municipal en el proceso electoral de 2024.

Además de su actividad política, desarrolló funciones dentro del sector salud. Se desempeñó como Administradora del Hospital Comunitario de Mazamitla, cargo desde el cual participó en labores relacionadas con la gestión hospitalaria en la región.

De manera paralela, mantenía actividad empresarial vinculada al sector turístico, uno de los principales rubros económicos en la zona sur de Jalisco.

Hallazgo del cuerpo e inicio de investigaciones

El cuerpo de la funcionaria fue localizado la mañana del viernes 13 de febrero dentro de su camioneta estacionada en una brecha del municipio. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el vehículo no presentaba daños ni señales visibles de alteración.

Tras el procesamiento de la escena, peritos identificaron lesiones en los brazos de la regidora. Posteriormente, los estudios forenses determinaron que la causa del fallecimiento fue estrangulamiento, por lo que el caso se investiga como homicidio bajo los protocolos de feminicidio.

La Vicefiscalía en Investigación Regional abrió la carpeta correspondiente para integrar pruebas que permitan identificar a posibles responsables. Las autoridades informaron que las diligencias continúan con perspectiva de género.

“Bajo ninguna circunstancia se tolerará la violencia contra las mujeres. Se desplegarán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para agotar las líneas de investigación”.

Pablo Lemus confirmó su deceso y habló al respecto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó el fallecimiento de la regidora luego del hallazgo del cuerpo. En un primer momento, el mandatario refirió que la muerte podría corresponder a causas naturales debido a la ausencia de daños visibles en el vehículo.

Indicó que solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para determinar la causa del fallecimiento y evitar especulaciones sobre el caso.

“Fue encontrada en su vehículo, con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia. No existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada, la camioneta tampoco tiene ninguna huella de violencia”.

Reacciones tras confirmarse el homicidio

Luego de confirmarse el asesinato, Movimiento Ciudadano en Jalisco expresó condolencias a familiares y allegados de la funcionaria. También la Región Sanitaria V del Sureste de Tamazula emitió un posicionamiento tras recordar su labor administrativa dentro del Hospital Comunitario de Mazamitla.

Autoridades estatales informaron que los análisis periciales continúan para fortalecer las líneas de investigación. Se prevé que la Fiscalía estatal informe avances conforme se integren nuevos datos a la carpeta correspondiente.