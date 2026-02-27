Muerte de bebé en Veracruz destapa presunta violencia familiar

Tras el hecho, familiares revelaron que una de las hijas de Mónica “N”, de 12 años, habría confesado presuntos actos de abuso por parte de su padrastro

El fallecimiento de una bebé de 4 meses en Veracruz destapó un caso de presunta violencia familiar que involucraría a sus tres hermanos menores de edad. Los hechos derivaron en la detención de la madre de los niños, identificada como Mónica “N”, y su pareja, en el Hospital General de Tarimoya, al norte del puerto.

El caso generó movilización de autoridades estatales y municipales, así como la intervención del DIF municipal, instancia que mantiene bajo resguardo a los tres menores mientras avanzan las investigaciones.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la bebé de 4 meses?

De acuerdo con familiares, la bebé fue trasladada tras presentar complicaciones. Sin embargo, al llegar al hospital se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa oficial de muerte.

David Moreno, familiar de los menores, relató que la niña había sido atendida por una tía antes de su traslado.

“Su tía la bañó y le cambió la ropa y ya con calma le dio de comer y nos la trajimos para acá (...) Llegando, llegando nos enteramos que la niña acababa de fallecer”.

La vivienda donde habitaban los menores, ubicada en la colonia Lomas de la Reserva Tarimoya, fue señalada por familiares como un espacio con condiciones precarias e insalubres.

Familiares denuncian presunto abuso contra menor de 12 años

Tras la muerte de la bebé, familiares revelaron que una de las hijas de Mónica “N”, de 12 años, habría confesado presuntos actos de abuso por parte de su padrastro. De acuerdo con el testimonio, la menor no informó a su madre por temor.

“Con la vecina que nos trasladó, ella le iba diciendo, ya llorando, que no quería decirlo por su mamá, pero abusaba de ella el hombre”.

“Era porque la agarraba a la fuerza”.

El familiar indicó que la menor solía quejarse de dolor en el cuello, aunque no explicaba la razón cuando se le preguntaba directamente.

Vecinos intervinieron para evitar fuga del señalado

Vecinos de la colonia Lomas de la Reserva Tarimoya se organizaron para impedir que el hombre señalado abandonara el lugar antes de la llegada de las autoridades. La movilización ciudadana permitió que fuera asegurado posteriormente.

Elementos de seguridad realizaron la detención de Mónica “N” y su pareja en las instalaciones del Hospital General de Tarimoya, donde se encontraban al momento del aseguramiento.

Menores bajo resguardo y proceso en curso

Los tres menores fueron puestos bajo protección del DIF municipal, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de la bebé y las acusaciones de presunta violencia familiar y abuso.

Las autoridades no han confirmado aún la causa de muerte ni los posibles delitos que podrían imputarse formalmente a los detenidos. El caso permanece en etapa de investigación, en espera de los resultados periciales y declaraciones oficiales.