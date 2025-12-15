Mueren tres tras balacera durante reunión familiar en Veracruz

Una reunión familiar en Tebanca, Catemaco, Veracruz, terminó en una masacre con tres personas muertas y cuatro heridas. Una discusión escaló a violencia armada

Una reunión de convivencia familiar terminó en un hecho violento en el municipio de Catemaco, al sur de Veracruz, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban reunidas desde la noche del sábado cuando una discusión comenzó a intensificarse con el paso de las horas.

Presuntamente, el consumo de bebidas alcohólicas detonó el conflicto entre integrantes de la misma familia.

Tres personas pierden la vida

Durante la riña aparecieron armas de fuego y se realizaron múltiples detonaciones. En el lugar fueron localizadas tres personas sin vida, dos hombres y una mujer, con impactos de bala, quienes quedaron tendidos a un costado de una camioneta.

Cuatro heridos trasladados de urgencia

Además, cuatro personas resultaron gravemente lesionadas, entre ellas tres hombres y una mujer.

Paramédicos les brindaron los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados al hospital de Catemaco, donde permanecen bajo atención médica.

Tras los llamados de auxilio de vecinos alarmados por los disparos, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano, quienes aseguraron la zona.

Fiscalía inicia investigación

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El área permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento de los cuerpos.