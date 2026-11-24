Tres jóvenes de 16 años fallecieron tras impactar su motocicleta contra una camioneta en el municipio de Charo, Michoacán

Tres adolescentes de 16 años perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una camioneta sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres, a la altura de la localidad de El Vaquerito, en el municipio de Charo, Michoacán.

El accidente ocurrió durante el domingo 22 de noviembre, aproximadamente a 22 kilómetros de la capital michoacana. Dos de los jóvenes fallecieron en el lugar del impacto, mientras que el tercero murió posteriormente en un hospital, debido a la gravedad de sus lesiones.

Identifican a los tres adolescentes fallecidos

Las víctimas fueron identificadas como Christopher Giovanni, Dilan Jafet y Brandon Karim, todos de 16 años de edad.

De acuerdo con la información disponible, Christopher Giovanni y Dilan Jafet perdieron la vida en el sitio del accidente. En tanto, Brandon Karim fue trasladado de emergencia al Hospital Civil de Morelia, donde murió mientras recibía atención médica.

Los tres adolescentes viajaban en una motocicleta Italika 150Z, color morado con blanco. Al llegar a una curva de la carretera, la unidad se impactó contra una camioneta Nissan de color azul celeste.

Según los primeros reportes, los jóvenes no portaban casco de protección y circulaban a una velocidad superior a la permitida. Estos datos forman parte de la información inicial sobre las circunstancias del percance.

Tras el accidente, personal de emergencia acudió al sitio para brindar atención a los involucrados. Los elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Reportan 29 muertes en accidentes de motocicleta durante 2026

El fallecimiento de los tres adolescentes se suma a las estadísticas de accidentes en motocicleta registradas en Michoacán. De acuerdo con fuentes oficiales citadas en el reporte, durante 2026 se han contabilizado 29 personas fallecidas en poco más de 400 percances de este tipo.

Los accidentes reportados incluyen derrapes, choques y caídas, situaciones que han provocado víctimas mortales en distintos puntos de la entidad.

Además, el gobierno de Michoacán ha señalado que durante la última década aumentó considerablemente la cantidad de motocicletas que circulan en el estado, no solamente en Morelia, sino también en ciudades como Zamora, Uruapan, La Piedad y Apatzingán.