Mueren seis personas en unidad de transporte durante inundación

Los pasajeros perdieron la vida por presunta intoxicación de gas tras quedar atrapados a bordo del transporte que se detuvo en medio de una inundación en Edomex

Seis personas perdieron la vida durante la madrugada de este lunes después de quedar atrapadas en una unidad de transporte público que fue inmovilizada por una inundación en la zona de Bosques de Tultitlán, cerca de la estación Cueyamil del Tren Suburbano, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de la Ruta 30, identificada con el número económico 97, circulaba por la avenida Recursos Hidráulicos cuando quedó varada debido a una acumulación de agua superior a los 60 centímetros provocada por las intensas lluvias registradas la noche del domingo en el Valle de México.

Las investigaciones preliminares apuntan a que las víctimas habrían fallecido por una presunta intoxicación derivada de una fuga de gas carburante al interior del vehículo.

Autoridades estatales informaron que tres de los pasajeros fueron localizados sin vida dentro de la combi, mientras que otras tres personas lograron descender de la unidad en busca de ayuda, pero se desplomaron metros más adelante y murieron antes de recibir atención médica.

#Edomex | Seis personas murieron luego de que una unidad de la Ruta 30 quedó varada en una severa inundación sobre avenida Recursos Hidráulicos, en Bosques de Tultitlán.



Una fuga en el sistema de gas habría provocado la intoxicación de los pasajeros y el chofer. Los cuerpos… pic.twitter.com/6lPzIOCCX7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026 Entre las víctimas se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, según los primeros informes de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio tras el reporte, pero confirmaron que ninguna de las personas presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer si la inundación provocó daños en el sistema de gas de la unidad. El incidente ocurrió en un sector que vecinos han señalado anteriormente por presentar problemas recurrentes de inundaciones durante la temporada de lluvias. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.