Mueren dos personas tras desbordamiento de canal en Querétaro

Protección Civil informó que encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes fueron arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas

Una intensa tormenta registrada la noche de viernes provocó el desbordamiento de un canal pluvial en la ciudad de Querétaro, dejando como saldo la muerte de dos personas y múltiples afectaciones en distintas zonas del estado.

La Dirección de Protección Civil municipal confirmó que los cuerpos de un hombre y una mujer, aún no identificados, fueron localizados sin vida tras ser arrastrados por la corriente en calles de la colonia Peñuelas, ubicada al norte de la capital.

De acuerdo con el informe, el cadáver de la mujer fue hallado sobre la avenida Paseo Constitución, mientras que el del hombre fue encontrado en el camellón central, en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución.

El río Querétaro en la ciudad de #Querétaro se desbordó por la lluvia, ocasionando inundaciones en las colonias Menchaca, Peñuelas, Carrillo Puerto y parte del Municipio de Corregidora.



Las autoridades trabajan para asegurar la zona.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro abrió la carpeta de investigación correspondiente. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de las diligencias legales.

La tormenta también causó inundaciones en varias viviendas de la colonia Peñuelas, y una unidad del transporte público Qrobús quedó varada en la calle Torneros. En tanto, en el municipio de Corregidora, la avenida Candiles permanece anegada, dificultando la circulación vehicular.

22.08.2025#Mexico

22.08.2025#Mexico

Flooding was recorded in northern Queretaro due to heavy rains, causing the Peñuelas sewer system to overflow its banks. Water flooded several roads and washed away vehicles. Two people died after being swept away by strong currents.

Las autoridades continúan con los trabajos de evaluación de daños y hacen un llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.