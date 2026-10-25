Mueren dos motociclistas en autopistas del Edomex

Dos motociclistas perdieron la vida en accidentes viales ocurridos en la autopista México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM)

Dos motociclistas perdieron la vida en accidentes viales ocurridos en la autopista México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el poniente de la zona conurbada del Estado de México.

Los percances se registraron en distintos puntos de ambas vialidades. En uno de ellos, el cuerpo de una de las víctimas quedó debajo de un tractocamión, mientras que en el segundo caso un hombre salió proyectado tras chocar contra un muro de contención.

El primer accidente ocurrió en la autopista México-Querétaro, a la altura de la incorporación a Perinorte, donde un motociclista falleció y quedó debajo de un vehículo de carga pesada.

Al lugar acudieron trabajadores de Servicios Periciales y personal de medicina forense para realizar las diligencias correspondientes.

Segundo accidente ocurrió en Tultitlán

Otro motociclista perdió la vida en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la caseta de peaje de Tultitlán, luego de impactar su unidad contra un muro de contención y salir proyectado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Después del accidente, se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

Estos dos hechos se suman a los percances de motocicleta que se reportan diariamente en vialidades del poniente mexiquense, algunos de los cuales dejan personas fallecidas y lesionadas.