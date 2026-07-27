Mueren dos agentes de la Guardia Civil durante ataque en SLP

Tras la agresión, se estableció un amplio dispositivo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal murieron este domingo durante un ataque registrado mientras realizaban labores de vigilancia en la comunidad Cerrito de la Cruz, en la zona de La Pila, San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal confirmó el fallecimiento de los agentes, aunque no proporcionó detalles sobre la mecánica de la agresión ni la identidad de las víctimas.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona para la localización y detención de los presuntos responsables”, informó la dependencia.

Investigan explosión registrada durante el ataque

Habitantes de la comunidad reportaron una fuerte explosión y en imágenes difundidas después de los hechos se observa una columna de humo elevándose desde el área donde ocurrió la movilización.

Entre las versiones preliminares se encuentra la posible utilización de un vehículo cargado con explosivos; sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que se haya tratado de un carro bomba.

También se investiga si el ataque comenzó después de que las corporaciones recibieran un reporte sobre la presencia de objetos ponchallantas en los accesos de Cerrito de la Cruz, lo que habría provocado el desplazamiento de los agentes hacia la comunidad.

Fuerzas de seguridad despliegan operativo en La Pila

Tras la agresión, se estableció un amplio dispositivo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, unidades de emergencia y personal especializado.

Las acciones incluyeron patrullajes terrestres, sobrevuelos y el resguardo de distintos accesos, mientras los elementos operativos realizaban la búsqueda de quienes participaron en el ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y la zona permanece bajo vigilancia para permitir el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

Autoridades deberán esclarecer la mecánica del atentado

Las investigaciones deberán determinar el origen de la explosión, establecer si estuvo directamente relacionada con la muerte de los policías e identificar el tipo de artefacto o material utilizado.

También se busca precisar cuántas personas participaron, la ruta que utilizaron para escapar y si la agresión fue preparada para atraer a los elementos de la Guardia Civil Estatal hasta el lugar.

La Secretaría de Seguridad estatal mantiene el saldo oficial en dos agentes fallecidos, mientras se espera que las autoridades ministeriales amplíen la información sobre el atentado y sus posibles responsables.