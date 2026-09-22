Mueren cinco recién nacidos en hospital del IMSS en Durango

El IMSS dio a conocer que se inició una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias de cada caso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de cinco recién nacidos que recibían atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en la ciudad de Durango, por lo que se inició una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias de cada caso.

A través de una tarjeta informativa emitida el 20 de septiembre, el organismo detalló que durante las labores de vigilancia sanitaria fue identificada una bacteria en el área neonatal; sin embargo, aclaró que, con la información disponible hasta el momento, su presencia no explica por sí sola los decesos registrados.

Además, precisó que el microorganismo detectado es sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Como parte de las acciones de contención, el IMSS informó que se implementó el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos a la UCIN, así como labores de limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.

También se mantiene la vigilancia epidemiológica de contactos y la realización de cultivos de seguimiento, cuyos resultados han sido negativos hasta ahora.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, los cinco fallecimientos ocurrieron en un lapso de cinco días. Tres de los recién nacidos perdieron la vida el 15 de septiembre, uno más el 18 de septiembre y el quinto caso se registró el 19 de septiembre.

No obstante, las autoridades sanitarias aún no han establecido una causa común entre las defunciones.

El Seguro Social manifestó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que brindará acompañamiento permanente durante el desarrollo de las investigaciones. Asimismo, indicó que personal de la representación estatal y funcionarios del nivel central permanecen en Durango para supervisar las indagatorias y dar seguimiento al caso.

Finalmente, el IMSS señaló que continuará trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes y dará a conocer información actualizada conforme se obtengan resultados verificados sobre las causas de los fallecimientos.