Mueren 2 motociclistas tras accidente en la México-Cuernavaca

El trágico percance ocurrió en el tramo de La Pera hacia la CDMX, provocando el cierre temporal de la transitada autopista.

Un trágico percance vial cobró la vida de dos motociclistas la tarde de este domingo 30 de agosto de 2026 sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del tramo conocido como la curva de "La Pera", con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, los motociclistas quedaron sin vida sobre los carriles de alta velocidad tras el impacto. El incidente obligó al cierre total de la vialidad durante aproximadamente una hora para permitir la llegada de los servicios de emergencia, paramédicos de Caminos y Puentes Federales y las autoridades correspondientes.

Hasta las 13:00 horas se mantenía un flujo de circulación parcial y una severa carga vehicular en la zona, mientras personal pericial de la fiscalía y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras continuaban con las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas exactas que originaron el percance, así como tampoco se han dado a conocer los nombres ni las edades de los fallecidos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad al transitar por este tramo, conocido históricamente por la complejidad de su trazado.